Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe battuto in trasferta a Prato

Settimana amara per il Basket femminile Porcari che esce sconfitto, con il punteggio di 61 a 42 dal parquet della Cestistica Rosa Prato. Niente da fare, dunque, per le gialloblu, in questa trasferta, nella quale Porcari si presentava con qualche defezione, ma che non giustifica i primi due quarti giocati con poca concentrazione in difesa, concedendo alle pratesi di andare alla pausa lunga avanti di 22 punti.

Il terzo e quarto tempino sono a vantaggio di Porcari, ma non è sufficiente, perché Prato, con un buon giro palla, chiude la partita sopra di 19 lunghezze, prendendosi i due punti che la portano al terzo posto, proprio sopra le gialloblu. Importante, quindi, per il Bieffe Porcari, il recupero che si giocherà oggi, a Fucecchio, per riprendere fiducia e riprendersi il quarto posto in classifica.

Bieffe Porcari: Granata 1, Del Carlo, Fusco, Tovani, Calanchi 2, Melchino 15, Teerbrake 2, Menchini 4, Giusti 4, Bartoli 14.

Parziali: 20-10, 37-15, 50-31.

Mas. Stef.