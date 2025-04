Basket - serie "C» femminile regionale. Farmacia Biagi Capannori eliminata dai play-off, ma la stagione resta positiva

Niente da fare. Farmacia Biagi Capannori, autrice di un ottimo campionato in serie "C" femminile regionale, con il terzo posto raggiunto al termine della regular season, perde la serie play-off con Pallacanestro Firenze per due partite a zero ed esce. Un vero peccato.

In gara due, nel capoluogo regionale, dopo il ko casalingo, le capannoresi cedono per 56-45 alle gigliate che hanno schierato anche atlete del loro team di serie "B". Del resto, il regolamento lo consente. Le biancorosse si sono trovate di fronte avversarie dal punto di vista atletico e fisico molto ostiche, ma non si sono scoraggiate e hanno giocato a viso aperto, con grinta, certo con qualche errore, con percentuali non eccelse, ma lottando. Resta sicuramente il rammarico di aver buttato via gara uno, perché la formazione fiorentina, in quel frangente, aveva schierato un roster molto più abbordabile.

Siamo già, quindi, in fase di bilanci. La stagione è positiva. Queste ragazze hanno disputato un campionato super, centrando già a febbraio la qualificazione ai play-off, quando l’obiettivo era il mantenimento della categoria.

Adesso la società si metterà al lavoro per tirare le somme su quello che è stato e per rinforzarsi per il torneo 2025-2026. Un’ esperienza, comunque, positiva e che ha capitalizzato esperienza.

Resta in lizza Bieffe Porcari che, invece, deve disputare gara due domenica, alle 18, al "Palasuore", contro Baloncesto che guida la serie 1-0.

Mas. Stef.