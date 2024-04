Basket - Serie "C» femminile regionale. Girone play-off: Porcari ko nella prima di ritorno. Una giornata negativa anche per le giovanili

PRATO

58

BIEFFE PORCARI

41

PRATO - Il Bf Porcari esce sconfitto nella prima gara di ritorno del girone play-off di serie "C". Una partita dai diversi volti: primo quarto in equilibrio, chiuso avanti di un punto dalle gialloblu che, poi, subiscono il ritorno delle padrone di casa che vanno all’intervallo lungo avanti 33-21. Negli spogliatoi lo staff tecnico scuote la squadra, chiedendo una reazione decisa e, in effetti, al rientro, Porcari è di nuovo in partita: vince il quarto 20-11, tornando a -3 dalle avversarie. Ma, nell’ultima frazione, quando avrebbero dovuto continuare sulla stessa falsariga, le ragazze di Francesca Salvioni si spengono improvvisamente, quasi come fosse finita la benzina. Non riescono più ad attaccare e, addirittura, chiudono la frazione a 0 punti. Dieci minuti che dovranno essere di attenta riflessione alla ripresa degli allenamenti, in vista del derby con Viareggio. Una gara stile montagne russe, con equilibrio nel primo tempino, Prato che domina il secondo e il quarto, Porcari il terzo, ma che non basta per recuperare.

Bieffe: Granata, Del Carlo 1, Fusco 5, Calanchi, Del Chiaro 5, Donatini, Da Valle, Ter Braake 4, Tocchini 2, Menchini, Giusti 6, Bartoli 18. All.: Salvioni (assistente: Tovani).

Nel settore giovanile giornata complessivamente negativa, con vittoria soltanto per l’Under 13, mentre sono state sconfitte tutte le altre formazioni.

Mas. Stef.