Basket serie c femminile. Vis Rosa cade in gara 1. Deve ribaltare un meno 6

Gara 1 di finale di serie C femminile va a Granarolo, che sabato sera si è imposta per 38-44 al Palapalestre.

Le due squadre risentono probabilmente della posta in palio, la promozione in serie B, e ne esce una partita nervosa, con basse percentuali e piena di continui sorpassi e controsorpassi per 40 minuti di sostanziale equilibrio.

Nel secondo periodo gli Istituti Polesani Vis Rosa riescono a portarsi anche sul +10, per quello che sarà il massimo vantaggio della partita, ma le bolognesi sono brave a ricucire punto su punto nel terzo quarto. Nell’ultimo quarto il parziale dice 11-7 per Granarolo con il canestro del +6 finale realizzato proprio all’ultimo secondo, decreta la vittoria per le bolognesi. Niente di compromesso, anche perché le vissine hanno dato ancora una volta dimostrazione di potersi giocare le proprie possibilità di vittoria. Gara 2 sabato a Granarolo.