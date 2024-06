Basket Serie C: finale playoff. Bmr, niente da fare: si va alla ’bella’

BASKERS FORLIMPOPOLI

82

BMR BASKET 2000

68

BASKERS FORLIMPOPOLI: Benedetti 8, Brighi A. 19, Ruscelli, Naldini, Rossi 14, Grassi 8, Brighi L. 8, Lazzari, Bracci 11, Dell’Omo 13, Farabegoli, Palazzi. All. Tumidei.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Soncini M., Alberione 21, Dias 9, Caroli 12, Paparella 6, Defant 3, Martelli, Ilari ne, Amadio 4, Lusetti 13, Soncini L., Maramotti ne. All. Baroni.

Arbitri: Saraceni e Guizzardi di Bologna.

Parziali: 19-16, 38-32, 58-46.

Tutto da rifare per la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia. La sconfitta nella rivincita della finale promozione di Serie C, maturata sul campo dei Baskers Forlimpopoli, rimanda il verdetto alla "bella", in programma sabato alle 20,15 al PalaBigi. E dire che gli ospiti, reduci dalla vittoriosa gara-1 casalinga, partono bene e con un Lusetti subito protagonista toccano anche le 6 lunghezze di vantaggio in avvio di gara; la reazione forlivese non si fa attendere ed è Dell’Omo a guidare i padroni di casa a prendere saldamente il comando, con allungo deciso nel terzo periodo, quando un parziale di 15-6 vede i Baskers a +15, prima che l’1/2 dalla lunetta del già citato Lusetti valga il 58-46 con cui si entra nell’ultimo quarto di gara. La Bmr trova la forza per tornare in scia con una tripla di capitan Paparella, dopo due canestri del solito Lusetti, per il 58-53, ma è solo un fuoco di paglia, perché Forlimpopoli reagisce e chiude senza affanni, toccando il massimo vantaggio sul +16 al 38’.