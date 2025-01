Basket serie C. Gli Angels non sbagliano. Titani ko a Fossombrone

Esame superato per gli Angels, che battono Urbania al PalaSgr e fortificano la seconda posizione dagli assalti delle inseguitrici. Il 66-57 sui marchigiani, uno dei top team del girone alle spalle delle due regine, è frutto di una gara passata sempre al comando da parte della truppa di Serra. Dulca sempre attorno alla doppia cifra di margine, col 47-39 di fine terzo eccellente ma non del tutto definitivo. Gara molto spezzettata e non brillante, ma Santarcangelo tiene i nervi saldi e chiude con agio sul +9 (nella foto Rivali).

Il tabellino: Goi 14, Giovannelli 12, Baschetti ne, Macaru, Benzi 6, Rossi 1, Rivali, Bedetti 9, Mari 6, Frisoni ne, Lombardi 4, Saltykov 14. All.: Serra.

Niente da fare invece per la Pallacanestro Titano che, con Matteo Botteghi a referto per onor di firma, in casa di Fossombrone replica la gara di Urbania al PalaSgr: sempre sotto e mai con lo spunto decisivo per tentare veramente il recupero. I marchigiani, squadra di alto livello, s’impongono 72-62.

Il tabellino dei Titans: Borello ne, Bomba 10, T. Botteghi ne, Gasperoni ne, Macina 5, Fusco 14, Cardinali 8, Lorenzi 4, M. Botteghi ne, Felici 21, Liberti, Fiorani. All.: Rossini.

Nel prossimo turno, per la prima giornata di ritorno, Santarcangelo e San Marino ospiteranno rispettivamente Guelfo e Jesi.