Basket serie c. Gli Aviators cadono in casa contro Ozzano. Si complica il cammino nella Poule salvezza Gli Aviators Lugo subiscono una pesante sconfitta contro il CMO Ozzano, compromettendo la lotta per la salvezza. Lugo crolla nell'ultimo quarto e Ozzano si impone 68-52. Prossimo impegno a Novellara il 28 marzo.