BASKET SERIE C. I Baskérs difendono in casa l’imbattibilità contro il Pisaurum

Inizia il girone di ritorno nel campionato di serie C interregionale, dove i fin qui imbattuti e superlativi Baskérs ospitano questa sera (palla a due alle 18) il Pisaurum Pesaro. I marchigiani, appena retrocessione, erano partiti con buone ambizioni, ma hanno fin qui avuto un cammino piuttosto discontinuo a dispetto di un roster di prima fascia, che può contare su due bomber come Andrea Maggiotto (terzo marcatore del torneo con quasi 18 di media) e Andrea Giampaoli (con un importante passato in terza serie), su un lungo di livello come Pipitone e su alcuni giovani interessanti come Sablich, Panichi e Pagnini.

Non sarà quindi una sfida semplice per i biancorossi, contro una formazione dal grande potenziale seppur finora piuttosto inespresso: Brighi e compagni dovranno mettere in campo una gara di grande continuità ed energia su entrambi i lati del campo per continuare a marciare alla massima velocità come hanno fatto finora.

v. r.