Basket serie C. I Titans ingranano la sesta. Angels, debutto ok nei playout

La Pallacanestro Titano centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite (quarta di fila in trasferta), si qualifica matematicamente ai playoff e aggancia anche il secondo posto, visto le sconfitte di Osimo e Montemarciano. Solo buone notizie per coach Millina dal 60-65 di Tolentino. La gara si decide a inizio quarto periodo, con i Titans bravi a mettere insieme un break di 8-0 che porta il match sul 47-55. Tolentino rientra fino al -4, ma un canestro fondamentale di Felici la chiude definitivamente. Il tabellino: Borello, Gamberini 11, Frigoli, Macina 8, Fusco 6, Dini ne, Felici 18, Pesaresi 22, Monticelli ne, Gasperoni ne, Zavoli ne. All. Millina. La classifica a tre giornate dalla fine della regular season: Recanati 56; Pall. Titano, Osimo e Montemarciano 38; Fossombrone 34; Gualdo e Porto Sant’Elpidio 32; Perugia e Assisi 30; Montegranaro, Basket Giovane Pesaro e Foligno 28; Urbania e Todi 20; Tolentino 16; Falconara 14; Taurus Jesi 12.

In Emilia-Romagna sono cominciati i playout e gli Angels hanno debuttato nel migliore dei modi, vincendo in casa con Montecchio per 73-68. Match che sembrava deciso sul +14 nel terzo quarto, ma poi rimesso in discussione dalla precisione al tiro di Di Noia. Montecchio aggancia in pieno quarto periodo, ma Santarcangelo nel finale riesce a scappar via con un grande Benzi, classe 2005. Il tabellino: Bonfè, Mulazzani 6, Conti 17, Macaru, Benzi 15, Rivali 11, Bedetti 8, Mari 2, Sirri ne, Lombardi ne, Saltykov 12, Rossi 2. All.: Serra.

Nell’altra gara del girone P3, la Sg Fortitudo ha battuto la Scuola Basket Ferrara 93-88. Per il prossimo turno, il 6 aprile, la Dulca farà visita al Cvd Casalecchio, a riposo in questa giornata. Girone a cinque con gare di andata e ritorno: l’ultima retrocede, la quarta va a un ulteriore spareggio, le altre tre si salvano.