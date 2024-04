Basket Serie C. Il Costone non fa sconti. Ottavo sigillo consecutivo

COSTONE

84

PINO FIRENZE

72

COSTONE: Banchero 8, Tognazzi, Ceccarelli 6, Radchenko 14, Terrosi ne, Banchi, Zeneli 18, Piattelli 6, Ondo Mengue 14, Bruttini 11, Nasello 7, Massari ne. Allenatore Tozzi.

AGLIANA: Santin 7, Marotta 2, Carducci, Filippeschi 2, Morales 3, Corradossi 16, Castelli 10, Forzieri, Landi 30, Minnucci 2, Salvetti, Borsetti. Allenatore Miniati.

Arbitri: Posarelli, Piomboni.

Parziali: 25-23; 50-33; 75-53.

SIENA – Il Costone non concede sconti e fa filotto, ovvero 8 vittorie in altrettante partite di poule promozione. Un en plein che ha permesso alla squadra di Tozzi prima di conquistare e poi di ribadire un primo posto in classifica e che, anche per effetto della vittoria sui fioretini, metterà di fronte i gialloverdi ad Agliana nella semifinale playoff. Visto che Pino, per accedere alla post-season, avrebbe dovuto ottenere due punti al PalaOrlandi e sperare in un contemporaneo risultato negativo dei pistoiesi. Invece, anche con Pino, è arrivata l’ennesima prova di solidità da parte del Costone, anche e soprattutto a livello mentale. Decisamente il miglior modo possibile per prepararsi ai playoff. Questa la cronaca del match: il primo tiro del match se lo prende Castelli che realizza dalla lunga. Radchenko e Nasello sbloccano i padroni di casa portando il punteggio sul 3-6. La sfida appare sul filo dell’equilibrio con Radchenko e Landi che si danno battaglia a suon di canestri. Proprio il numero 10 fiorentino realizza per il controsorpasso ma, dopo il time-out chiamato da coach Tozzi, sono i gialloverdi a rimettere la testa avanti per il 25-23 del primo quarto. Nella seconda frazione accelerano i costoniani che, guidati da uno scatenato Ceccarelli, si portano sul 36-25. Dopo il time-out, chiamato da coach Miniati, il Costone si porta sul +13. Landi e Santin provano a stoppare il parziale, ma i punti di Zeneli e Bruttini valgono il +17. All’intervallo il punteggio è di 50-33. Nel secondo tempo il ritmo della sfida non si abbassa e i gialloverdi allungano ancora fino al 57-35 grazie alle conclusioni di Radchenko e Ondo Mengue. Firenze tenta comunque di riaccorciare e si riporta sul -13. Ma poi è il Costone torna ad alzare il ritmo e riesce ad ampliare il proprio vantaggio. All’ultimo intervallo breve il tabellone recita 75-53. Nell’ultima frazione il Costone riesce a controllare il vantaggio acquisito, trovando minuti e punti da tutti gli effettivi.

