Basket Serie C. Il Costone sa solo vincere. La Sancat deve inchinarsi

SANCAT FIRENZE

69

COSTONE

71

SANCAT: Ricci 20, Mariani 4, Baldasseroni ne, Pinarelli 12, Berti ne, Camiciottoli 2, Menchini 3, Magini 13, Degl’Innocenti 2, Matichecchia 9, Pracchia 4, Caselli ne. Allenatore Poggi.

COSTONE: Brocco ne, Banchero 7, Tognazzi ne, Ceccarelli 5, Radchenko 4, Terrosi 6, Banchi 11, Zeneli 9, Piattelli ne, Ondo Mengue 13, Bruttini 13, Nasello 3. Allenatore Tozzi.

Arbitri: Cignarella, Ariani.

Parziali: 11-17, 33-30, 54-50.

FIRENZE – Una vittoria di misura ma decisamente importante. Il Costone passa anche in casa della Sancat Firenze, 71-69 il punteggio, dopo 40’ intensi, emozionanti e incerti. Molto più di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia e quasi inaspettatamente se si guarda alla classifica. Alla fine però i due punti sono della squadra di coach Tozzi che, per effetto di questa vittoria, stacca definitivamente il pass dei play-off. Una formalità, se si pensa alle 5 vittorie in altrettanti incontri in poule promozione, ma anche un traguardo raggiunto al termine di una partita decisamente equilibrata e combattuta. Per la cronaca era partito meglio il Costone a inizio match, con un break di 7-0, cui rispondevano subito i gigliati con un contro-parziale di 6-0. Sarebbe stato questo il film di tutto il primo tempo con il Costone che cercava di scappare e la Sancat che restava in partita, grazie ad una serata particolarmente ispirata al tiro. Anzi, nel secondo quarto c’era il sorpasso dei gigliati grazie ai canestri di Pinarelli, Menchini e Magini. Era quest’ultimo a regalare alla Sancat il massimo vantaggio sul +6. Dall’altra parte erano Zeneli e Terrosi a ricucire lo strappo, fino al pareggio firmato Banchi a quota 41. La Sancat aveva però ancora la forza per portarsi avanti e serviva un ulteriore extra-sforzo dei costoniani per raggiungere nuovamente la parità a inizio ultimo periodo. Qui, con circa 7 minuti da giocare, era il Costone che dava una serie di spallate all’incontro con Ondo Mengue, Ceccarelli e un Nasello. Il Costone raggiungeva il +7 ma la Sancat era brava a riavvicinarsi grazie alle triple di Matichecchia. A 35" dalla sirena il punteggio recitava 69-71. Sarebbe stato questo il risultato finale perché sull’ultimo attacco fiorentino la palla sbatteva sul ferro e Nasello (in una serata un po’ storta, in cui è stato ben contenuto risultando poi autore di soli 3 punti) metteva la parola fine sulla sfida, catturando il rimbalzo che regalava il successo al Costone.

