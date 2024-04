Basket serie c. La Fides guarda avanti. Conferma per Paludi Il coach Riccardo Paludi guiderà la Fides Wetech’s Montevarchi anche nella prossima stagione di serie C Unica di basket, confermando la collaborazione per il quinto anno consecutivo. La società valdarnese punta sui talenti locali e conferma un allenatore esperto e molto apprezzato.