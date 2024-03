Basket Serie C. La Mens Sana sogna l’impresa a Prato. Betti: "Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano ma vogliamo vincere»

Torna in campo stasera alle 21,15 la ‘Note di Siena’ Mens Sana in casa della Pallacanestro Prato 2000 per il turno pre pasquale. "Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano questa sera. Prato è una squadra importante e quello è un campo tradizionalmente difficile". Così coach Paolo Betti alla vigilia. L’allenatore della Mens Sana parla poi dell’avversario che ha ancora la possibilità di evitare quella che, organico e budget alla mano, sarebbe una clamorosa eliminazione dalla poule promozione. "Si giocano una delle ultime possibilità di accedere ai playoff – prosegue Betti (nella foto) - ma anche noi veniamo da una sconfitta contro San Vincenzo e sarà importante provare a riscattarla immediatamente. Noi dobbiamo pensare a migliorarci ogni volta anche se non è facile perché siamo alla fine della stagione. Ogni dettaglio però può servirci a portare a casa partite tirare ed equilibrate come quella di domenica sera". Domenica sera quando la partita era in parità il nervosismo unito ad alcuni errori dei biancoverdi sono stati decisivi. "Per fortuna abbiamo la fortuna male che vada arriveremo terzi ma vogliamo tenere il secondo posto e provare a fare un ulteriore step di crescita. Dobbiamo restare tranquilli, una sconfitta non mina il nostro percorso ma servirà essere sempre un po’ più dentro la partita anche quando le gare sono sul filo dell’equilibrio. In questa stagione per fortuna spesso siamo stati avanti nel punteggio, adesso capita di giocare gare più tirare e dobbiamo abituarci e imparare dagli errori". Una gara importante per Pannini e compagni per blindare il secondo posto proprio dagli attacchi di San Vincenzo, terza, che si è pericolosamente avvicinata ai biancoverdi arrivando a -2 ad appena 120 minuti dalla fine della poule promozione. I pochi tagliandi disponibili nella risicata palestra Toscani di Prato sono stati gestiti insieme a ‘Io Tifo Mens Sana’. Diretta Starplane al costo di 10 euro, gratis per gli abbonati.

Guido De Leo