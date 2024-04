Basket Serie C. Lissone si arrende a Mazzano. Ora per il secondo posto è dura

Arrivare nei play-in seconda, alle spalle di Curtatone, era l’obiettivo numero uno (e raggiungibile) dalla Galvi Lissone che però sabato sera si è notevolmente complicata la vita in questo senso perdendo tra le mura amiche contro La Fonte NBB Mazzano 59-66. Cosa significa tutto ciò? Complice la contemporanea sconfitta di Romano in casa contro Gussago, ora per conquistare l’obiettivo del secondo posto sarà necessario, all’ultima giornata in programma nel weekend, firmare una clamorosa impresa sul campo della capolista Curtatone (che al Palafarè vinse di una quindicina di punti…) e sperare in un successo di Bottanuco contro Gussago.

Arrivare al secondo posto, oltre al fattore campo, permetterebbe di evitare, nel percorso play off, la corazzata Curtatone fino alla finalissima che si gioca in gara secca. E, si sa, tutto può accadere. Contro Mazzano l’Apl gioca una sorta di partita fotocopia dell’andata: ottima partenza (27-16 al 15’ addirittura 36-20 al 20’) e poi crollo verticale dopo l’intervallo. Già al 30’ vantaggio dimezzato (52-44) e primo sorpasso ospite al 36’ (54-55) fino al 59-66 che non compromette un buon ranking per il tabellone playoff ma vede sfumare quello che era il massimo raggiungibile.

Ro.San.