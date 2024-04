Basket serie c. Lugo, passo avanti verso la salvezza

Novellara

60

Aviators Lugo

78

NOVELLARA: Ferrari 3, Frediani 12, Morini 15, Folloni 13, Rinaldi ne, Franzoni 11, Bianchini ne, Spaggiari ne, Iannelli, Riccò, Doddi 3, Bovio 3. All.: Boni

LUGO: Goi 8, Laslau ne, Baroncini L. 7, Fussi 6, Creta 18, Canzonieri 6, Ciadini 17, Arosti 7, Ravaioli 9, Pasquali ne. All.: Baroncini F.

Arbitri: Calabrese - Grazioli

Note. Parziali: 16-14; 29-35; 43-58.

Vittoria d’oro per gli Aviators che mettono una serie ipoteca sul terzo posto, che varrebbe la salvezza diretta senza bisogno di ricorrere ai playout. Il netto successo in casa del Novellara lascia infatti ben sperare in vista del match di ritorno. Lugo gioca una buona gara, piazzando la fuga nel terzo quarto grazie alla coppia Creta-Ciadini: un allungo che permette di arrivare al 30’ avanti 58-43. Il largo vantaggio viene mantenuto senza problemi fino al 78-60 finale. Nel prossimo turno, che sarà il primo del girone di ritorno, Lugo ospiterà Modena sabato alle 20.30. Classifica: Castelnovo e Ozzano 6; Lugo e Novellara 4; Modena 0.