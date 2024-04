Basket serie C. L’Union se la vede con il Cmb Carrara alle Toscanini. Concentrati sulla missione: difendere il primo posto

Torna in campo per proseguire nella sua marcia trionfale l’Union Basket Prato. Dopo il quinto successo consecutivo e il primo posto in solitaria, a quota 14 punti, ottenuto nel girone E della poule salvezza di serie C maschile, i pratesi di coach Paoletti oggi pomeriggio (palla a due alle 18) ospiteranno alle Toscanini il Cmb Carrara per provare a difendere la prima posizione dagli assalti di Juve Pontedera, Valdisieve e Don Bosco Livorno, tutte in seconda posizione con 12 punti. Valdisieve ospiterà Synergy Valdarno in campo per il secondo posto sul podio, mentre i labronici faranno visita ad Altopascio, quinta forza del raggruppamento con 10 punti. Pontedera resterà a riposo. L’obiettivo della squadra laniera, targata Sim Tel, è ovviamente quello di rimanere in serie C e per farlo, evitando la retrocessione al termine di questa seconda fase, l’Union Basket deve riuscire a centrare una delle prime tre posizioni. Compito che sembra assolutamente alla portata, visto che, con la sfida odierna, mancano soltanto due partite al termine della stagione e considerato anche che Carrara è in penultima posizione a quota 6 punti e ormai non ha modo di puntare alla serie C della prossima stagione. Le uniche possibili insidie derivano dal fatto che con Altopascio e Valdisieve Prato ha una differenza canestri peggiore negli scontri diretti effettuati in campionato e in caso di arrivo a pari punti nella poule salvezza questo potrebbe risultare fatale.

L. M.