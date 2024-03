Basket Serie C. Marrucci spinge in avanti la Mens Sana

È già vigilia del ritorno in campo per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che domani sera alle 21,15 farà visita alla Pallacanestro Prato 2000 per il turno pre pasquale. Una gara importante per riscattare il ko di domenica contro San Vincenzo e blindare il secondo posto proprio dagli attacchi di Bianchi e compagni che, terzi, si sono pericolosamente avvicinati ai biancoverdi arrivando a -2 ad appena 120 minuti dalla fine della poule promozione. A parlare dell’impegno di domani la guardia della Mens Sana Daniele Marrucci (nella foto) ieri poco prima della ripresa degli allenamenti. "Dovremo essere bravi a resettare quello che è successo – ha detto il numero 10 biancoverde -. Siamo un grande gruppo e sono sicuro che ripartiremo forte, a partire dagli allenamenti, con la grinta enorme di chi arriva da una sconfitta". L’ex Spezia torna indietro a domenica, partendo da cosa secondo lui non ha funzionato come avrebbe dovuto. "Credo la difesa. Contro San Vincenzo siamo stati meno brillanti e attenti in difesa, partendo subendo 20 punti nel primo quarto e questo non rispecchia la nostra squadra. Ma ora come detto resettiamo e ripartiamo". Prato, che deve necessariamente vincere per evitare una clamorosa eliminazione, sarà solo il primo di tre impegni sulla carta molto difficili, quasi proibitivi. Sabato prossimo, 6 aprile, la stracittadina in Viale Sclavo poi l’ultima giornata a Sansepolcro. "Adesso ci aspettano tre partite difficili ma pensiamo ad una per volta. Ora c’è Prato poi penseremo al derby col Costone. Sono soddisfatto del nostro percorso fin qui – ha concluso Marrucci - c’è davvero tanto di buono, ma siamo solo all’inizio. Sappiamo che a Prato non ci saranno tanti tifosi per problemi di capienza dell’impianto. Per noi sarà una cosa strana, visto il loro incredibile attaccamento anche in trasferta. Dovremo essere bravi anche a superare a questa difficoltà".

Guido De Leo