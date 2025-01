Basket serie C. Match (quasi) decisivo per la Bnv. Ultimo round del girone di andata

Ultima partita del girone di andata per la BNV Juve Pontedera, che domenica alle ore 18 scenderà in campo a Firenze contro il CUS, in un confronto che potrebbe rivelarsi decisivo per definire le gerarchie nelle zone basse della classifica. I ragazzi di Pontedera arrivano a questa sfida con 8 punti all’attivo, mentre i padroni di casa del CUS Firenze sono fermi a 6, occupando attualmente il penultimo posto. Per il Pontedera, chiudere il girone di andata con una vittoria significherebbe non solo aumentare il distacco dalle squadre che seguono ma anche iniziare il 2025 con il giusto slancio, ritrovando fiducia ed entusiasmo in un risultato fondamentale e in grado di dare ulteriore motivazione al gruppo per affrontare con più energia la seconda parte della stagione. Dal punto di vista tattico però, la gara si prospetta complicata e il CUS Firenze, nonostante la classifica deficitaria, ha sempre dimostrato di essere un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche. Durante la pausa invernale, il Pontedera si è allenato con regolarità e ha disputato un paio di amichevoli, utili per non perdere il ritmo di gara e affinare i meccanismi di gioco. La partita difatti non sarà soltanto una questione di classifica ma anche un test cruciale per misurare la maturità della squadra in un momento delicato della stagione. Uscire dal campo con i due punti significherebbe mandare un segnale forte, per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona pericolosa.

Andrea Martina Torre