Basket Serie C. Mens Sana, c’è S. Vincenzo. Betti: "Partita complicata»

Inizia oggi alle 18 il girone di ritorno della seconda fase per la La ‘Note di Siena’ Mens Sana che affronta al PalaEstra San Vincenzo, già battuta all’andata. "E’ sicuramente una partita difficile ed importante – ha detto alla vigilia coach Paolo Betti (nella foto) - perché vincendo saremo certi di chiudere nelle prime due posizioni e quindi di avere la bella in casa nel primo turno dei playoff". L’avversario è però in ottima forma e ha esperienza e qualità. "Sarebbe importante per noi chiudere il discorso secondo posto a tre giornate dalla fine, ma sappiamo che sarà durissima. La vittoria dell’andata in trasferta è stata pesante anche perché eravamo al cospetto di una ottima squadra che infatti ha poi vinto tutte le altre tre partite". In settimana, dopo il largo successo su Sansepolcro la squadra si è allenata senza particolari intoppi. "La squadra è concentrata, ci siamo allenati bene in settimane e abbiamo solo Brambilla fermo per un problema alla schiena ma dovrebbe essere recuperabile". Le sensazioni dopo sabato scorso sono importanti anche da punto di vista mentale. "Dopo la batosta nel derby abbiamo fatto una bella partita senza ripercussioni, ed era importante. Forse è stata una delle più belle prestazioni dell’anno. Il derby di ritorno? Abbiamo due partite prima ed arrivarci con la certezza di essere secondi sarebbe prezioso per una serie di motivi. Dopo San Vincenzo penseremo alla trasferta di giovedì sera a Prato (palla a due alle 21,15) che oltre alle difficoltà tecniche e fisiche di affrontare una formazione fortissima nasconde tutte le insidie di un turno infrasettimanale, per di più in trasferta. Poi ci sarà il derby e sicuramente proveremo a fare bene e riscattare l’andata anche se sappiamo bene che il Costone ha qualità ed esperienza fuori categoria" ha concluso Betti. Stasera al PalaEstra contro Camillo Bianchi, prodotto del settore giovanile di Viale Sclavo, e compagni la biglietteria sarà aperta a partire dalle 17.15, mentre per gli abbonati consueta diretta su Starplane.

Guido De Leo