Basket serie C. Mens Sana Tognazzi: "La stagione ha riacceso l’entusiasmo biancoverde»

La stagione è andata in archivio da appena una settimana ma in casa Mens Sana resta un mix di soddisfazione mista a rammarico. "In questo luogo (il PalaEstra, ndr) si sono visti grandi campioni, scudetti e coppe – ha detto uno dei giocatori simbolo del gruppo biancoverde, Vittorio Tognazzi (nella foto) –. Proprio per questo il calore ricevuto a mezzanotte dopo una sconfitta in gara5 è ancora più speciale. Vedere 600 persone ad aspettarci e cantare per noi, per me, senese e mensanino, è stata una emozione indescrivibile". Difficile anche scegliere un momento preciso di una stagione che passerà alla storia come quella che ha riacceso un entusiasmo che si era sopito dopo il secondo drammatico fallimento del 2019.

"L’annata è piena di momenti particolari, è complesso sceglierne uno. Forse se ci penso con attenzione mi viene in mente la vittoria in gara5 contro San Vincenzo in semifinale – ha spiegato Tognazzi –. Quando siamo riusciti a portare la partita all’ultimo secondo: l’abbraccio con Pannini a metà campo per me ha significato molto perché c’erano dietro tanti momenti degli ultimi anni". Resta difficile capire come sia rinato questo incredibile entusiasmo intorno alla squadra. "Non so spiegare cosa sia accaduto quest’anno – ha evidenziato il giocatore –. Forse siamo riusciti a trasmettere qualcosa in più alle persone. Tanti mi fermano per strada per ringraziarmi. Una cosa irreale se si pensa che stiamo parlando di un campionato di serie C, per giunta perso all’ultima partita. Siamo riusciti a dare qualcosa alla gente e a far divampare una fiammella che era rimasta accesa anche nei momenti più difficili. Speriamo di essere stati la miccia che ha riacceso e fatto ripartire la storia della Mens Sana e che le permetterà di tornare dove merita di essere". Ma dove giocherà la squadra ad ottobre? "Da tifoso spero che la Mens Sana venga ripescata perché se lo è meritato sul campo". Le iscrizioni alla B Interregionale devono essere formalizzare entro il 5 luglio. Dopo quella data, in base alle eventuali defezioni, sarà tutto più chiaro.

g.d.l.