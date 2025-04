Halley Thunder Matelica affronta Jolly Acli Livorno nei playoff di basket femminile

Finita la regular season al quarto posto (come lo scorso anno), la Halley Thunder Matelica è proiettata verso i quarti di playoff. Avversario da battere la Jolly Acli Livorno, che ha chiuso il girone A al quinto posto. La sfida sarà al meglio delle tre partite. Gara1 è in programma la sera di Pasquetta, cioè lunedì 21 aprile, al PalaChemiba di Cerreto, con inizio alle 20. Il ritorno (vale a dire gara2) si terrà alle 21 di giovedì 24 al PalaMacchia di Livorno. La eventuale gara3 concluderà la serie domenica 27 aprile al PalaChemiba di Cerreto alle 18 (questo orario, però, potrebbe essere suscettibile di variazione).

Classifica finale della regular season: Mantova e Udine 38 punti, Ragusa 37, Matelica e Treviso 36, Roseto 34, Trieste 32, Bolzano 24 (prime otto qualificate per i play off); Umbertide e Vicenza 22 punti (entrambe salve); Rovigo 22, Civitanova 10, Ancona 6, e Vigarano 4 (ai play out). La squadra, perdendo l’ultimo turno con Rovigo, è scivolata al quarto posto, sopravanzata da Ragusa. Ciò le ha consentito di evitare in avvio di playoff Broni, che l’aveva eliminata l’anno scorso nei quarti.

m. g.