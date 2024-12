Basket serie C, nel mirino la 10ª vittoria in 10 partite. Testacoda per i Baskérs

Dopo nove successi consecutivi, stasera alle 18, i Baskérs Forlimpopoli cercano la decima ospitando, tra le mura amiche del PalaDimensioneVending, la Cab Stamura Ancona. Sulla carta, si tratta della più classica delle sfide testa-coda: i marchigiani sono ultimi in classifica, ancora fermi al palo, e la peggior difesa del campionato con quasi 86 punti di media subiti.

Certo, la giovane età di una squadra che oltre alla serie C, con lo stesso gruppo, disputa anche il campionato Under 19 Eccellenza, non è di aiuto nell’ambientamento e nel confronto con giocatori senior, ma nonostante la crescita vista con il passare delle giornate, sembra che ancora ci sia una certa distanza con le prime, ma attenzione alla verve degli anconetani e alle qualità del play Balducci e del lungo Virgili, miglior marcatore dei suoi con quasi 16 punti di media.

Un successo per Brighi e compagni sarebbe una preziosa conferma e il miglior viatico per il derby della prossima settimana contro gli Angels: prima, però, occorrerà fare attenzione a non scivolare su inaspettate bucce di banana.