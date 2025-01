Basket Serie C: niente da fare per Scandiano, stop all’overtime per Montecchio. Castelnovo Monti sa solo vincere

Sesta vittoria di fila per una LG Competition Castelnovo Monti (20) che non si vuole più fermare. La formazione appenninica si impone 65-53 sul campo della CMP Granarolo (12) e chiude il girone d’andata di Serie C al secondo posto: gli uomini di Vozza prendono subito in mano il controllo delle operazioni, chiudono il primo tempo avanti 28-22 e, nel terzo quarto, piazzano il decisivo 22-12 che vale un finale in controllo. Sugli scudi Liepins (19 punti) e Reale (18), in doppia cifra anche Mallon (11).

Niente da fare, invece, per l’Emil Gas Scandiano (16), battuta 70-63 sul campo della Virtus Medicina (20) nel big match di giornata: meglio i padroni di casa in avvio, poi lo 0-15 biancoblu rovescia la situazione e rimette le cose in equilibrio, col tabellone che a metà gara recita 39-38; anche nella ripresa Medicina tiene le redini del gioco, ma al 33’ Caiti (15 punti) piazza nuovamente il -2, prima del break decisivo nel finale di marca bolognese. Scandiano scivola così al quinto posto, staccata da Molinella: i migliori, oltre al già citato Caiti, sono Bertolini (16) e Francesco Riccò (12).

Stop all’overtime per la Clevertech Montecchio (8), battuta 91-82 al PalaEnza dalla SG Fortitudo (8), che prima del match attraversava un periodo di crisi. Gli uomini di Castellani partono forte trascinati da un Doddi a tratti incontenibile (30 punti per lui alla fine), toccando anche le 12 lunghezze di vantaggio, ma serve poi un gioco da 3 punti di Usai per mandare la contesa al supplementare, dove i felsinei sono decisamente più lucidi. In doppia cifra, tra i biancoblù, anche Lavacchielli (18) e Germani (12).

Nel posticipo, infine, niente da fare per la Pallacanestro Novellara (6) sul campo del CVD Casalecchio (14): i biancorossi cadono dopo una partita sempre all’inseguimento, dove accumulano anche 17 lunghezze di svantaggio, rientrano a -6 nel quarto periodo prima di arrendersi 79-66. Inutili i 17 punti di Federico Riccò e i 14 di Branchini.