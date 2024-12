Basket serie c. Novellara: è sempre buio. Vignola può esultare

NOVELLARA

90

VIGNOLA

96

NOVELLARA: Ferrari 6, Morini 25, Folloni 6, Rinaldi 9, Mingotti 11, Malagoli 6, Branchini 2, Bianchini ne, Maramotti 2, Riccò 12, Granata 9, Gandellini ne. All. Bertani.

SCUOLA BASKET VIGNOLA: Torricelli R. 8, Cavani, Besozzi 24, Bussoli 4, Miani 9, Fossali 9, Cappelli 21, Torricelli F. 3, Nardini ne, Vucenovic 14, Righi 4. All. Landini.

Arbitri: Calabrese di Bologna e Santacroce di Modena.

Parziali: 13-25, 38-55, 58-79.

Un break di 15-0 nel finale non basta al fanalino Novellara (2) per aggiudicarsi lo scontro diretto con Vignola (6), che passa a Bagnolo conquistando 2 punti chiave. I padroni di casa, sotto di 19 lunghezze a fine terzo quarto, tornano a -2 trascinati da Morini, ma non basta per ritrovare il sorriso.