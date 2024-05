Basket serie c. Novellara supera. Castelnovo Monti

NOVELLARA

75

CASTELNOVO MONTI

65

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 12, Frediani 7, Morini Mar. 12, Folloni 7, Rinaldi ne, Franzoni 4, Bianchini ne, Morini Mat. ne, Spaggiari ne, Riccò 7, Doddi 6, Bovio 20. All. Boni.

E80 GROUP CASTELNOVO MONTI: Giberti ne, Magnani 8, Vinciguerra 8, Bucci ne, Longagnani 12, Bosnjak 3, Codeluppi 6, Bravi 2, Tosti 10, Morini P. 3, Parma Benfenati 13. All. Vozza.

Arbitri: Diemmi di Parma e Baraldi di Modena.

Parziali: 19-16, 34-35, 59-54.

Risultato a sorpresa nella poule salvezza di Serie C. A Guastalla, infatti, il derby è appannaggio della Pallacanestro Novellara (6), che infligge la seconda sconfitta consecutiva all’E80 Group Castelnovo Monti (6). Parma Benfenati sigla il -2 ospite a 3’ dalla fine, ma da quel momento in poi in campo ci sono solo i padroni di casa, che con un parziale di 10-2 chiudono i conti.