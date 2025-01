Basket serie C: ore 18,30. Guelfo, c’è il Titano

Alle 18.30 il Guelfo riceverà al PalaMarchetti il Titano San Marino; una partita in cui la squadra di Claudio Agresti proverà a riscattare la sconfitta di sette giorni fa sul campo di Santarcangelo di Romagna. Se la scorsa settimana di fronte c’era una squadra fortissima seconda in graduatoria, stavolta l’avversaria è più abbordabile. Stasera farà il suo esordio in viale 2 Giugno il neo acquisto Reiner che già in Romagna ha fatto vedere il suo valore segnando 18 punti alla prima in gialloblù.

Le altre gare: Fossombrone-Real Magnifico Pesaro, Pisaurum-Urbania, Porto Sant’Elpidio-Angels Santarcangelo, Robur Osimo-Stamura Ancona, Sutor Montegranaro-Baskers Forlimpopoli, Taurus Jesi-Robur Falconara.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 28; Angels Santarcangelo 26; Fossombrone 22; Urbania 20; Porto Sant’Elpidio 18; Sutor Montegranaro 14; Robur Osimo, Pisaurum e Taurus Jesi 12; Titano San Marino 10; Robur Falconara e Guelfo Basket 8; Real Magnifico Pesaro 6; Stamura Ancona 0.