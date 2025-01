Basket serie c: ore 21. Il Guelfo di Agresti cerca l’impresa

Nel campionato di serie C parte il girone di ritorno, questa sera (palla a due ore 21) il Guelfo giocherà sul campo degli Angels Santarcangelo. La formazione romagnola è seconda in classifica con 12 vittorie in 13 gare. Nella sfida d’andata i ragazzi di Claudio Agresti tennero testa ai santarcangiolesi e si arresero solo alla fine di un solo punto (75-76). Nella gara di questa sera farà il suo esordio in gialloblù la guardia Juan Ignacio Reiner.

Le altre gare: Baskers Forlimpopoli-Pisaurum Pesaro, Stamura Ancora-Sutor Montegranaro, San Marino-Jesi, Real Pesaro-Robur Osimo, Robur Falconara-Fossombrone, Urbania-Porto Sant’Elpidio.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 26; Angels Santarcangelo 24; Fossombrone e Urbania 20; Porto Sant’Elpidio 16; Pisarum Pesaro e Sutor Montegranaro 12; Robur Osimo, Jesi e San Marino 10; Robur Falconara e Guelfo Basket 8; Real Pesaro 6, Stamura Ancona 0.

a. m.