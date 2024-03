Basket Serie C. Per la Mens Sana nuova partnership con Betsson.sport

È stata presentata ieri mattina a Roma la nuova partnership che Mens Sana Basketball ha stretto con la Betsson.sport, entrando così a far parte del gruppo di realtà sportive inserite nel progetto di investimento sportivo promosso dalla società di infotainment. Presenti nella capitale il dg Riccardo Caliani e il presidente Francesco Frati, che ha presentato i progetti della Mens Sana ed espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto con Betsson.sport. "Nei primi quindici anni del nuovo millennio la Mens Sana Basket ha fatto la storia del basket italiano, conquistando otto scudetti, la Coppa Saporta, cinque Coppe Italia e partecipando a quattro Final Four di Euroleague. Dopo un periodo con qualche difficoltà la società è ripartita dal basso con grande passione, che è la stessa che unisce tutti noi che siamo qua oggi. Abbiamo di fronte un percorso di crescita così come lo ha Betsson.Sport e speriamo quindi di fare tanta strada insieme". Così il numero uno di viale Sclavo. Al termine del suo intervento, Frati e Caliani hanno consegnato una maglia al brand ambassador di Betsson.sport Francesco Totti, con il "suo" numero 10 sulle spalle. Presente anche il managing director di Betsson Group, Stefano Tino. "Questo progetto di Betsson.sport è nato quasi un anno fa, c’è dietro un grande lavoro realizzato osservando il contesto italiano. Ci siamo detti, perchè non dare evidenza maggiore anche ad altri sport oltre al calcio? L’idea è quella di creare sinergie tra i grandi club e quelli minori, per cercare di far crescere questi ultimi" le parole di Tino. La squadra intanto oggi tornerà ad allenarsi in vista della seconda sfida casalinga di fila, domenica contro San Vincenzo. La vittoria della stessa San Vincenzo ad Agliana ha permesso a Pannini e compagni di staccare il pass matematico per i playoff con quattro turni di anticipo.

Guido De Leo