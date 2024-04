Basket Serie C Play-off Gara 2. Costone-Agliana atto secondo. Riccardini: "Vietato sbagliare»

Secondo atto della semifinale play-off tra Costone e Agliana che, questa sera alle 21, tornano a sfidarsi sul parquet del PalaOrlandi (Cavasin e Profeti gli arbitri). Si riparte dall’1-0 Costone e con la ferma volontà da parte della squadra di Maurizio Tozzi di fare bottino pieno per quello che riguarda i match interni della serie. Tutto questo, però, senza sottovalutare Agliana: un avversario pugnace e capace, domenica scorsa, con la propria intensità difensiva, di non rendere la vita facile ai giocatori del Vismederi. I quali, a dispetto di quanto non dica il +17 finale, hanno dovuto lottare fino in fondo per superare la resistenza ospite, nonostante la partita sia sempre stata condotta nel punteggio dai gialloverdi. "La sfida di domenica ci ha dimostrato una volta di più che Agliana è una squadra di valore – ha detto nella consueta presentazione della vigilia il vice-coach gialloverde Riccardo Riccardini –. Noi siamo stati bravi ad affrontare il match senza farci sorprendere, ma forse ci è mancato un po’ di cinismo. In ogni caso quello che contava era prenderci la vittoria e lo abbiamo fatto. Siamo chiamati a un’altra sfida tra le mura amiche e non possiamo fallire – ha aggiunto Riccardini –, sappiamo che è fondamentale andare sul 2-0. Abbiamo studiato approfonditamente l’ultimo incontro e cercheremo di limare le imperfezioni, ma è chiaro che ripartiamo dallo 0-0 in una partita che comunque si prospetta intensa e nella quale ad avere la meglio sarà chi avrà un miglior atteggiamento difensivo. Anche per gara-2 ci aspettiamo un grande apporto da parte del pubblico – ha concluso il tecnico costoniano –, dopo che già domenica la risposta è stata strepitosa. Noi possiamo garantire che daremo il massimo". Nel frattempo, prosegue la raccolta fondi in favore del Baskin del Costone: l’ingresso al palazzetto sarà infatti gratuito con gli spettatori che potranno decidere di contribuire spontaneamente al momento dell’entrata. Sul fronte opposto, coach Gambassi di Agliana ha comunque ribadito, al termine di gara-1, che anche al PalaCorsoni la sua squadra ha dimostrato tutto il suo carattere. "Faremo tesoro delle cose buone che abbiamo messo in campo – ha sottolineato Gambassi -, ricarichiamo le pile e presentiamoci in gara-2 con lo stesso atteggiamento per provare a mettere il Costone in difficoltà". AF