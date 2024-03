Basket Serie C regionale. Cmc, un successo che non evita i playout ma dà grande fiducia

E’ una vittoria che non salva il Cmc dai playout ma almeno per il momento interrompe un periodo molto negativo e dà fiducia a tutto l’ambiente in chiave salvezza. I risultati della prima giornata di ritorno della seconda fase di qualificazione (girone E) hanno sancito la matematica certezza dei carraresi e dei valdarnesi della Synergy di giocarsi la permanenza nella categoria nei playout. Con 12 punti in classifica, Valdisieve, Prato e Don Bosco Livorno sono ormai irraggiungibili dalle due formazioni, mentre nelle tre giornate ancora da giocare, il discorso resta aperto per Altopascio e Pontedera. Intanto il calendario prevede un turno infrasettimanale che si gioca tra oggi e domani, ma la squadra di Torre osserva il previsto turno di riposo per cui le restano solo due gare da giocare e 4 punti da conquistare: pochi per agguantare il terzo posto che darebbe la salvezza anticipata. Secondo la formula, al momento il Cmc (sesto del girone E) incontrerebbe il Cus Pisa (quinto del girone D), squadra già incontrata nella prima fase (girone B) e contro cui ha ottenuto due successi, ma per saperne di più occorre attendere che le due classifiche siano meglio definite.

Classifica: Valdisieve, Prato e Don Bosco Livorno 12; Altopascio e Pontedera 10; CM Carrara 6; Synergy Valdarno 4.

Nella foto: Filippo Claudio Torre

ma.mu.