Basket serie C:. Scuola Basket ancora ko. Chance salvezza minime

Si complica ulteriormente la situazione della Scuola Basket nella poule salvezza di Serie C. Gli uomini di coach Mattia Campi sono stati battuti a domicilio (77-101) dalla forte Santarcangelo al termine di una gara sempre ad inseguire, indirizzata da un paio di fischiate arbitrali nella ripresa. Complice un brutto approccio alla partita, Costanzelli e compagni sono andati all’intervallo sotto addirittura di venti lunghezze, poi un sussulto nel terzo quarto, coi ferraresi arrivati fino al -10 a otto minuti dalla sirena. Da lì in avanti, tanta confusione, tre tecnici alla Sbf (espulsi Campi e Bastoni) e una sfida che si è trasformata in una corrida, col successo esterno.