Basket Serie C. Seregno ci prende gusto. Battuta anche Lissone

Il Basket Seregno adesso ci ha preso gusto e dopo le vittorie contro Somaglia e MilanoTre, il suo piccolo capolavoro lo firma nel derby più atteso contro la Galvi Lissone che nonostante i tanti problemi a livello di infortuni arrivava alla sfida del PalaSomaschini col vento in poppa e in lotta per le posizioni di vertice. Ma alla fine l’ha spuntata la squadra di Spinelli, brava a piazzare il break decisivo proprio nell’ultimo quarto vinto 17-5 dopo che le due squadre erano andate all’ultimo riposo sul 51-46. Nei dieci finali ha avuto più birra in corpo la squadra di casa che trascinata da un immarcabile Pellizzoni (top scorer a quota 21 punti) si è imposta 68-51. In doppia cifra tra i seregnesi anche Tremolada (17) e Cattaneo (10). Era il weekend dei derby in Serie C. Pesa il fattore campo anche in quello tra Fortitudo Busnago ed Eco Peg Varedo. I collegiali di Ascenzo colgono una convincente vittoria per 81-68. Ben cinque i giocatori in maglia rossoblù che vanno in doppia cifra: Perego 13, Chirico 12, Vasconcellos 11, Boniolo e Saini 10.

Ro.San.