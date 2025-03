Basket serie c. Sfida ad alta quota per Castelnovo Monti

Sfida ad alta quota a Zola Predosa, dove alle 19 va in scena il match che apre l’11esima giornata di ritorno di Serie C. In campo c’è l’E80 Group Castelnovo Monti (34), che difende la terza piazza dall’attacco dei padroni di casa della Francesco Francia (32), andando a caccia del terzo risultato utile consecutivo; i bolognesi, invece, hanno perso a Medicina nell’ultimo turno e vogliono riprendere la propria marcia.

Tappa chiave per la corsa all’ottavo posto, invece, per la Clevertech Montecchio (18), che alle 20 gioca a Sant’Ilario con la capolista Ozzano (38): con due lunghezze di ritardo sul CVD Casalecchio, che la precede, la formazione di Castellani ha assoluta necessità di centrare un risultato a sorpresa. Impegno casalingo anche per Novellara (14), che a Bagnolo affronta il fanalino San Lazzaro (14): i biancorossi, dopo il colpo esterno di Vignola, puntano al secondo successo di fila per migliorare la penultima piazza.

Domani alle 18 il posticipo: al PalaRegnani l’Emil Gas Scandiano (26) ospita proprio Vignola (16).