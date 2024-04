Basket Serie C. Sim Tel, ko di fine stagione complici il caldo e la salvezza

Arriva un netta sconfitta a Pontedera nell’ultima uscita della Union Basket targata Sim Tel in serie C. I pratesi vengono superati per 85-61 in una partita in cui Pontedera lottava per giocare i play out, Prato era già salva con la testa alla prossima stagione. Pronti-via e i padroni di casa scattano sull’11-0. Poi i ragazzi di Paoletti si svegliano, piazzando una bella rimonta e chiudendo il primo quarto avanti 18-16. Lanari segna da tre e dalla lunetta per il massimo vantaggio Union (24-16), ma è un fuoco di paglia. I padroni di casa riprendono il mano il pallino del gioco, alzano la difesa, sporcano tutti i passaggi dei pratesi, arrivando all’intervallo lungo avanti 45-28. Al rientro dagli spogliatoi la Sim Tel prova a rientrare nel match con le bombe di Vignozzi e di uno scatenato Lanari. Si dimezza lo svantaggio, ma Prato appare poco volenterosa, al cospetto di un Pontedera cinico e voglioso, che arriva sul 63-41 alla fine del terzo tempino. Anche nell’ultima frazione le cose non cambiano: Pontedera con la difesa a zona blinda la sua metà campo, Lanari trova la via del canestro (27 punti finali) poi tante palle perse in casa Union, fino al ko finale. L’obiettivo salvezza, già raggiunto, la poca "fame" e un discreto caldo in palestra, non hanno aiutato. Il tabellino pratese: Municchi, Vignozzi 6, Bogani 2, Bonetti 5, Corsi 2, Guasti 2, Lanari 27, Biagi 6, Bellandi, Simoncini, Cavicchi 5, Dionisi 6. Coach Paoletti.

L.M.