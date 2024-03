Basket serie C. Terza vittoria di fila per l’Union. Domato un ostico Pontedera

Arriva una vittoria importante, la terza consecutiva, per l’Union Basket targata Sim Tel contro un ostico Pontedera nella post season di serie C maschile. I pratesi si impongono per 67-60 e chiudono il girone di andata della seconda fase in seconda posizione a quota 10 punti, assieme con Juve Pontedera, Altopascio e Valdisieve. Nel primo quarto (22-30) le difese sono blande. Quattro le triple per la Union e ben 6 per gli ospiti. Nel secondo quarto le percentuali calano, ma è Municchi a prendersi la scena coi rimbalzi e con due triple a segno. Pontedera non molla e all’intervallo lungo è comunque in vantaggio (34-40). Al rientro in campo dagli spogliatoi la musica cambia. La difesa Union è più presente, gli ospiti incontrano difficoltà per trovare la via del canestro e il parziale di 16-7 porta i padroni di casa in vantaggio alla fine del terzo tempino (50-47). L’ultima frazione si apre con i punti di Bellandi, ma la scintilla l’accende capitan Cavicchi, che prima segna su rimbalzo offensivo e poi infila la bomba centrale per il 57-51. Sembra fatta per la Sim Tel, ma ancora Regoli e Maltomini, con altre due bombe siderali, accorciano sul 65-60. Poi Bogani dalla lunetta allunga e la parola fine arriva con la stoppata di Municchi sulla penetrazione avversaria. Domenica prossima prima di ritorno con Don Bosco Livorno. Ecco il tabellino Union Basket Prato: Municchi 10, Vignozzi 3, Bellandi 4, Bogani 13, Bonetti 2, Corsi 10, Guasti 2, Lanari 2, Biagi 12, Cavicchi 5, Dionisi 4, Agnoloni ne. Coach Paoletti.

L. M.