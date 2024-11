Basket serie c. Trasferta a Medicina per la Cestistica

Appuntamento a Medicina stasera alle 21 per la Cestistica Argenta, nel campionato di serie C di basket. Un turno sulla carta proibitivo per Cortesi (nella foto) e compagni. Queste le parole della vigilia di coach Ortasi.

"E’ stata una settimana difficile per la Sima Bio, alle prese con diverse assenze per influenza. Non riusciremo ad essere al 100% contro Medicina , i ragazzi comunque sanno che dalle difficoltà nascono delle possibilità in più e siamo sicuri che non si faranno scappare questa occasione di crescita. Medicina è squadra costruita per vincere il campionato da due persone che stimo come il ds Rambelli e coach Bettazzi. Speriamo di poter offrire una partita intensa e su ritmi alti.