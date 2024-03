Basket serie c. Trasferta play-in. Galvi Lissone cede a Mazzano

Dopo l’esordio vincente contro Gussago, la Galvi Lissone va a sbattere, nella prima trasferta dei play-in, contro Mazzano interrompendo la striscia di quattro vittorie di fila. Sfortunati i brianzoli praticamente avanti dall’inizio alla fine (7-11, 16-28, 29-39 i parziali dei tre tempi) e partita decisa dopo un supplementare in virtù del 51-51 alla sirena. Di 21-11 il punteggio nell’extra-time. In grande spolvero Matteo Marinò, top scorer a quota 16. Nella fascia Silver lotta fino in fondo Varedo contro Robbio, ma deve arrendersi 91-87. Faticano anche in terza fascia, la Bronze, la Fortitudo e Villasanta.

I busnaghesi si arrendono 83-68 a Ospitaletto, mentre i gialloblù in casa con Chiari 63-68.

Ro.San.