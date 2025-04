Basket Serie C Unica. La Folgore non si ferma più. San Vincenzo si deve arrendere

Continua la rimonta della Folgore Fucecchio, che batte San Vincenzo nello scontro diretto e lo aggancia in classifica insieme al Bottegone. I biancoverdi non riescono però a ribaltare il passivo dell’andata restando dietro ai livornesi, e quindi attualmente fuori dai play-off, ma comunque salvi senza dover partecipare ai play-out avendo invece gli scontri diretti migliori con Bottegone. A due giornate dalla fine, contro altrettante formazioni dietro in classifica, gli uomini di coach Pistolesi hanno quindi il destino nelle proprie mani.

Tornando alla gara di Fucecchio contro San Vincenzo i padroni di casa provano subito la fuga (12-2), ma gli ospiti rispondono prima di giungere al 20-19 con la Folgore chiude il primo quarto in proprio favore. Botta e risposta anche nella seconda frazione con le due compagini che si alternano al comando fino al 36-38 per San Vincenzo con cui si arriva all’intervallo lungo. Livornesi che al rientro dagli spogliatoi tentano in due occasioni la fuga allungando prima sul 40-48 e poi sul 50-57, con i fucecchiesi che però rispondono sempre fino al 59-59 del 30’.

L’ultimo decisivo quarto non lesina emozioni con sorpassi e contro sorpassi continui. La Folgore perde presto per falli Simone Orsini, ma ci pensa il fratello Stefano a firmare con tre triple il 78-74 prima di chiudere il conto dalla lunetta (82-78).

Ecco infine il tabellino biancoverde: Ferrati n.e., Scardigli 7, Calugi 9, Galligani 7, Giachetti 8; Orsini Si. 14, Filomeno n.e., Gazzarrini 3, Orsini St. 25, Menichetti 9, Tessitori, Orsucci.