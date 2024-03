Basket Serie C Unica. La Folgore sorride

Sessantaquattro giorni dopo la prima e fino a domenica unica volta, la Folgore Boldrini Selleria Fucecchio ritrova la vittoria e lo fa ancora una volta in trasferta. Dopo il successo di Montevarchi lo scorso 13 gennaio, infatti, la squadra di coach Rastelli si impone al fotofinish sul campo del Cus Pisa, contro un avversario diretto per abbandonare l’ultimo posto in vista degli ormai inevitabili play-out che attendono i biancoverdi nella terza ed ultima fase della stagione. Inizio scoppiettante della Folgore, che vola sul 3-11, prima di subire il rientro dei pisani grazie ai canestri di Giannelli e chiudere il primo quarto comunque in vantaggio di 3 punti (13-16 al 10’). Nel secondo tempino arriva però la reazione dei padroni di casa che ribaltano il parziale e vanno all’intervallo lungo sul 32-29. Sembra il preludio ad un’altra seconda parte di stagione come se ne sono viste ormai tante in casa fucecchiese, stavolta invece gli uomini di Rastelli tengono botta e con le triple di Ghiarè nel finale di terza frazione si riportano avanti (46-49 al 30’).

L’ultimo quarto è al cardiopalma con frequenti ribaltamenti di fronte. Si arriva così ad un ultimo minuto davvero emozionante: dopo una tripla di Buzzo il tabellone recita 66-61 per il Cus Pisa, ma il solito Ghiarè rimette la freccia per la Folgore (66-67). Poi fucecchio perde palla e manda in lunetta Fiorindi, che fa due su due per il 68-67 locale. Nel frattempo I due allenatori si giocano quattro time-out in cerca della mossa vincente. Pisa sbaglia altri tiri liberi concessi dai biancoverdi e non la chiude. Così, nell’ultima azione Ghiarè entra in area e da sotto mette dentro il definitivo sorpasso a due secondi dalla sirena. Domenica prossima nuovo riposo, con la Folgore che tornerà quindi in campo mercoledì 27 marzo ospitando Monsummano. Questo, infine, il tabellino di Pisa: Mbaye n.e., Foschi, Mori 6, Gazzarrini 6, Spinelli 10, Tamburini, Berti 9, Chiti 6, Menichetti 7, Tessitori 2, Orsucci n.e., Ghiarè 23.