Basket Serie C unica. Nuovo ko per la Folgore. Una partita dai due volti

Nuova sconfitta per la Folgore Selleria Boldrini, piegata 66-74 al Palasport di Fucecchio da Valdisieve nella nona giornata del campionato di Serie C Unica. Una partita dai due volti quella disputata dagli uomini di coach Pistolesi, imprecisi al tiro e impacciati in fase di costruzione con tante palle perse nella prima parte di gara, quanto battaglieri e determinati nella seconda. Purtroppo capitan Gazzarrini (ancora infortunato e in panchina solo per onor di firma) e compagni hanno pagato l’allungo che gli ospiti sono riusciti a piazzare nei primi due quarti, rendendo così vanno il forcing finale dei fucecchiesi.

Valdisieve chiude avanti la prima frazione sull’11-18 e raggiunge la doppia cifra di vantaggio all’intervallo lungo (20-37). Al rientro in campo dagli spogliatoi la gara diventa più equilibrata (21-21 il parziale del terzo quarto), con i fratelli Orsini che nell’ultimo tempino provano a suonare la carica, ma la Folgore riesce solo a dimezzare lo svantaggio.

La Folgore resta penultima a quota 4 e adesso le priorità sono recuperare i tanti infortunati e lavorare sulla testa dei giocatori per migliorare l’approccio alle gare. Questo, infine, il tabellino della Folgore: Ferrati 2, Calugi 14, Galligani 10, Orsini Si. 21, Filomeno n.e., Orsini St. 12, Gazzarrini n.e., Bitossi, Menichetti F., Menichetti M. 8, Tessitori 2, Orsucci 0.