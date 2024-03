Basket Serie C Unica Seconda Fase. La Folgore concede il bis

“Meglio tardi che mai“ recita un famoso detto popolare. Dopo una prima parte di stagione particolarmente difficile, nella seconda fase per la salvezza in C Unica la Folgore Boldrini Selleria Fucecchio sembra aver finalmente imboccato la strada della continuità e, dopo il successo di Pisa contro il Cus, concede il bis contro Monsummano, festeggiando per la prima volta davanti ai propri tifosi, accorsi numerosi sulle tribune del palazzetto per sostenere i propri beniamini. Due punti che consentono ai biancoverdi di agganciare a quota 4 proprio il Monsummano, portandosi a meno 2 dal terzultimo posto del Cus Pisa. Gara non tecnicamente eccelsa, ma agonisticamente ricca di pathos. Come spesso accade buon avvio della Folgore che raggiunge il più 9 in due occasione, salvo poi farsi rimontare nel finale di primo quarto, chiuso comunque avanti sul 17-15.

Nella seconda frazione, però, sono gli ospiti ad andare avanti anche di 5 punti sul 26-31, ma la Folgore reagisce e va al riposo sopra di 4 (41-37). Dopo l’intervallo i padroni di casa si mantengono avanti anche nel terzo tempino, che chiudono sul 58-52. Nell’ultimo quarto gli uomini di Rastelli toccano subito il più 12 (64-52), ma Monsummano reagisce e si riporta sotto a -5. Negli ultimi minuti la paura di vincere fa commettere molti errori da entrambe le parti, si segna pochissimo. La Folgore comunque tiene e alla sirena può esultare per il 68-64 finale. Questo il tabellino biancoverde: Gatoni n.e., Mbaye n.e., Foschi n.e., Mori 9, Gazzarrini 14, Spinelli 4, Tamburini, Berti 8, Chiti, Menichetti 16, Orsucci, Ghiarè 17.