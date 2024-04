Basket serie c unica. Trasferta complicata per la Folgore

Gustata la colomba, resa sicuramente più dolce dalle ultime due vittorie di fila prima della sosta per la Pasqua, stasera la Folgore Fucecchio va a caccia del tris. Alle 18.15, però, i biancoverdi saranno di scena al Pala Cosmelli di Livorno contro la Fides. Un incontro sulla carta alquanto complicato guardando quella classifica, che vede i labronici comandare insieme alla Fides Montevarchi il girone D di Qualificazione, seconda fase del campionato di Serie C Unica regionale per il mantenimento della categoria. A rendere fiduciosi i ragazzi di coach Rastelli c’è però il precedente della prima vittoria stagionale, arrivato proprio sul campo della Fides Montevarchi, durante la regular season. Nell’ultima giornata, tra l’altro la Fides Livorno ha perso proprio sul campo dei valdarnesi. Nello sport si sa, la proprietà transitiva non ha molto peso, quindi Ghiarè e soci dovranno tirare fuori dal cilindro un’altra grande prova per portare a casa 2 punti e cercare la miglior posizione in vista degli ormai certi play-out.