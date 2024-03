Basket serie C. Via alla poule salvezza. Scuola Basket a Bologna

Al via la decisiva ‘poule salvezza’ per la Scuola Basket Ferrara, che nel pomeriggio (ore 18) inaugurerà la seconda fase sul campo della Sg Fortitudo, prima di otto battaglie per assicurarsi la permanenza in Serie C. Un ‘gironcino’ da cinque squadre al termine del quale le prime tre in classifica si guadagnano la salvezza, la quarta giocherà uno spareggio a tre assieme alle quarte degli altri due gironi, e la quinta verrà retrocessa in Divisione Regionale 1. Gli uomini di coach Campi, oltre alla Sg Fortitudo, se la vedranno con Santarcangelo, Cvd Casalecchio e Arena Montecchio: obiettivo numero uno evitare il quinto posto, anche se negli ultimi giorni la Sbf ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Out capitan Marcello Berti per un fastidio alla fascia addominale, in dubbio pure il centro Ouattara e Daniele Ghirelli.