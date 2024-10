Basket serie D: domani a Pescia. Impresa impossibile per il Vela

Quarta di campionato e per il Vela in programma una difficile trasferta che più difficile non potrebbe essere. La formazione di coach Nicola Bonuccelli deve infatti recarsi a Pescia dove domani incontrerà alle 18 la formazione locale ancora imbattuta e prima in classifica assieme a Calcinaia. Va da se che un successo sarebbe l’ideale e non è proprio detto che non possa capitare. Dopo la bella e netta vittoria di sabato scorso contro Libertas Lucca c’è da aspettarsi di tutto. Il ritorno sul proprio parquet sembra aver operato il miracolo e riportato tutto l’ambiente a quella normalità che non può fare che bene anche a livello giovanile. La preparazione per la partita di domani si è svolta regolarmente, senza dover essere sempre alla ricerca di un posto dove allenarsi, e la convinzione di poter fare bene non manca affatto. Tutti in campo, quindi, per dare il meglio anche in casa della capolista. Mancherà Mori che dopo l’espulsione nell’incontro con Lucca si è beccato due giornate di squalifica, una reazione a parole costata molto cara. Insomma, Vela che parte sfavorito dal pronostico ma in grado di essere all’altezza per capovolgerlo. Restiamo in attesa di buone notizie.

Eraldo Di Simo