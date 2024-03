Basket serie D. Il Vela insegue ancora la salvezza. Trasferta a rischio da non sbagliare

Quartultima di campionato e per il Vela Viareggio è in programma domani la trasferta a Castelfranco. Una trasferta insidiosa contro una squadra che all’andata, dopo avere subito per due terzi la supremazia della formazione viareggina, riuscì a vincere in un finale tutto a suo favore. Una cosa che i ragazzi di Bonuccelli e Della Longa non hanno dimenticato per cui partono più carichi che mai alla ricerca di quei due punti in classifica che servirebbero a raggiungere lo stesso Castelfranco e rendere così più concrete le speranze di salvezza. Oltre naturalmente a “vendicarsi” della brutta, e sotto certi aspetti immeritata, sconfitta casalinga subita mesi fa.

Una salvezza comunque tutt’altro che facile visto che nei tre impegni che rimangono prima della conclusione si dovranno affrontare nell’ordine Donoratico (in casa), Carrara Legends fuori e Libertas Lucca ancora tra le proprie mura.

Insomma, un calendario più che impegnativo, che non permette assolutamente errori e che richiede impegno e continua concentrazione. Lo sa il coach e lo sanno i giocatori che (dopo una preparazione più intensa e attenta che mai) promettono per domani il massimo di ciò che possono e sanno fare.

Non resta che attendere le 18, orario del via alla partita, per essere in grado di poter confermare la loro sincerità. Si pensa saranno in molti da Viareggio e Camaiore a raggiungere la cittadina pisana per assistere al match e, naturalmente, incoraggiare i propri beniamini. Troppo importante la posta in palio.

Eraldo Di Simo