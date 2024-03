Basket serie D. Il Vela perde lo scontro diretto per la salvezza

castelfranco

68

vela viareggio

60

CASTELFRANCO FROGS: Giungato 19, Conti 14, Fiorenza 8, Mancini 8, Pinzani 8, Masotti 7, Toni2, Vallini 2, Casini, Ferretti, Calvisi, Minocci.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 15, Ghiselli 9, Taylor 4, Bo 18, Lopes Siera 2, Simonelli L. 10, Romani, Plaia, Gammattei, Biagiotti 2. All. Bonucelli N.

Arbitri: Mumin Goma di Grosseto e Gigoni di Livorno. Note: parziali 14-17; 29-27; 48-42; 68-60.

CASTELFRANCO – Per Il Vela sarebbe stata una vittoria importatissima contro un diretto avversario per la salvezza ma nonostante una buona prova non è riuscito nell’intento e i padroni di casa hanno chiuso l’incontro con un successo che li tranquillizza non poco lasciando invece nei pensieri la formazione viareggina. Un Vela che però ha lottato alla pari per più di metà incontro e che in certi momenti ha fatto pensare al meglio con i primi dieci minuti conclusi avanti dopo una bella tripla di capitan Ghiselli (14-17); iniziato i secondi con un canestro di Simonelli e al quarto minuto portarsi avanti di cinque sul 16-21 continuando a giocare alla pari per arrivare al riposo sotto di appena due lunghezze (29-27).

Alla ripresa le cose non cambiano; allo scadere dei trenta minuti Castelfranco è avanti 48- 42. Uno svantaggio tutt’altro che irrecuperabile. Il Vela ci spera, si da da fare ma i fatti gli danno torto e così alla fine sono i padroni di casa a trionfare e mettere i due preziosissimi punti nella cassaforte salvezza. Per la squadra viareggina niente è comunque ancora definitivamente perduto. Mancano tre incontri alla fine e tutto può ancora succedere.

Eraldo Di Simo