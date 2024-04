Basket serie d. La Despar 4 Torri cade a Budrio

pall. budrio

66

despar 4 torri

55

Parziali: 9-19; 27-22; 48-39

PALL. : Simoni 9, Mencherini 5, Pirazzoli 2, Betti 7, Zuccheri 7, Cesario 8, Curti (c) 8, Bovoli n.e., Turrini 5, Longhi 4, Tinti 11. All.: Bovi.

DESPAR 4 TORRI: Bianchi 11, Caselli 10, Pusinanti (c) 4, Beccari 12, Gavagna, Bertocco 4,

Ciaroni 6, Marchetti 3, Ghirelli L., Salih 5. All.: Villani.

Arbitri: Costantini, Di Martino.

Lo scontro diretto per il secondo posto va alla Romagnoli. La Despar approccia bene una

partita a basso punteggio, ma non sferra il colpo decisivo: i gialloblù invece, più cinici, inseguono

nel primo tempo e piazzano il parziale decisivo di 26-12 nel terzo periodo, interrompendo a 14 la striscia di vittorie consecutive dei granata e facendo un passo in avanti per il secondo posto finale in vista delle final four.