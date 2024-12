Basket serie D. Le lucchesi portano bene al Vela. Schiantato anche lo Sky Walkers

vela viareggio

85

sky walkers lucca

53

VELA VIAREGGIO: Nieri 5, Spinelli, Spilotro 4, Albizzi 18, Ghiselli 9, Mori 8, Romani, Giannecchini 10, Altilio, Bo 14, Biagiotti 5, Lopes Siera 12. All. Bonuccelli N.

SKY WALKERS LUCCA: Rinaldi 8, Gianni, Allegrini, Crippa 5, Cattani 11, Lombardi 6, Catelli 4, Giovannetti 18, Sodini 1, Petri, Tosco, Manfredini . All. Belli.

Arbitri: Chirco di Firenze e Carbocci di Cascina Lucca.

Note: parziali 20-13; 41-33, 56-40; 85- 53. Tiri liberi: Viareggio: 23/35; Lucca: 17/25.

CAMAIORE – Dopo Libertas anche l’altra squadra lucchese, gli Sky Walkers, ha dovuto cedere a un Vela scatenato più che mai, decisissimo a vincere e dominare per tutto l’incontro. O meglio quasi, perché al ritorno in campo dopo il riposo si è temuto che gli uomini di Bonuccelli avessero dimenticato negli spogliatoi la voglia di lottare. Fino al punto da permettere agli avversari di avvicinarsi a meno tre e rischiare di essere superati. Ma grazie anche al forte incoraggiamento del pubblico, è bastato un minuto al Vela per tornare ai livelli di poco prima e confermare la supremazia vista in precedenza. Un 56-40 allo scadere del 30’ e, nell’ultima frazione, un continuo realizzare da parte di Ghiselli e compagni padroni assoluti. Da segnalare il positivo rientro di Albizzi (18 punti per lui), l’ottima prestazione di Bo e di Lopes Siera sempre più a suo agio sotto canestro ma, soprattutto, quella del giovane Giannecchini che, entrato in campo quasi sul finire, in breve ha collaborato con ben 10 punti meravigliosamente realizzati.

Eraldo Di Simo