Basket serie D. Seconda di fila per la Benedetto ’64 con Baricella

Dopo il successo di venerdì su Voltone, il tour de force della Benedetto 1964 in Divisione Regionale 1 continua con un’altra prestazione dura e solida in casa di Bianconeriba Baricella. I biancorossi vincono in un campo ostico grazie ad uno strappo fondamentale nel secondo quarto in cui l’attacco ha fatto la voce grossa e ha aumentato i giri del motore. Sopra di 12 all’intervallo i locali non demordono e si riportano più volte a pochi punti di distacco dai biancorossi che però costruiscono bene e producono tanto nell’ultimo quarto con tre triple che creano il solco finale fino al 79-61 conclusivo. Vittoria numero 3 del campionato, la seconda consecutiva per i biancorossi, che ancora una volta danno segnali di grande coesione di gruppo e di voglia di giocare insieme. In attesa che tutte le squadre del gruppo B giochino il turno infrasettimanale, la squadra centese risiede al primo posto nel girone con 3 vittorie e 1 sconfitta. Prossimo appuntamento martedì 29 ottobre alle 21.15 contro Giardini Margherita.

Cento: Parmeggiani 23, Sgargi 10, Govoni A 14, Breveglieri, Govoni E 8, Ghidoni 8, Barbieri, Salatini 5, Draghi 6, Sciarabba 5. All. Trevisan