Basket: Serie D. Vela perde lo scontro salvezza. Con beffa finale

vela viareggio

66

donoratico

68

VELA VIAREGGIO: Giammattei, Albizzi15, Ghiselli 3, Plaia, Taylor 23, Simonelli L. 11, Romani, Bo 3, Biagiotti 5, Lopes Siera 6. All. Bonuccelli N.

BASKET DONORATICO: Tinagli 9, Panicucci, Del Monte, Bruci F., Favilli 11, Bruci M. 16, Biagi 6, Diopi, Batistini 17, Creatini 5, Partigiani, Trassinelli 4. All. Triglia.

Arbitri: Carboni di Scandicci e Bastianelli di Bucine.

Note: parziali 8-12, 27-21; 49-45; 66-68. Tiri liberi: Viareggio 14/27; Donoratico: 14/24.

CAMAIORE – Purtroppo Vela sconfitto in una gara importantissima per la classifica. Una partita disputata a buon livello da entrambe le contendenti con la formazione viareggina che però non ha saputo sfruttare quella che era apparsa una sua, seppur leggera, supremazia. E’ successo poco dopo l’inizio della terza frazione quando sembrava che stesse dominando con Albizzi e Taylor (quest’ultimo con ben sette triple messe a segno) scatenati ed il punteggio a loro favore di ben dieci lunghezze (44-34). Qualche attimo di smarrimento da non si sa che cosa, e gli ospiti in pochissimo tempo recuperano fino a portarsi sul 49-45 allo scadere del trentesimo minuto e rimettersi così in partita. E’ il loro miglior momento e poco dopo l’inizio dell’ultima frazione prendono decisamente il comando.

I padroni di casa però non si arrendono; recuperano il 58-63 ed a pochi secondi dalla sirena finale sono a soli due punti alla disperata ricerca del pareggio che potrebbe portarli ai supplementari. Conquistano una palla importantissima, Lopes Siera solo soletto si porta sotto canestro ma, proprio al momento del suono finale, sbaglia malamente. Una possibilità irripetibile ed è disperazione in campo e fuori. Ovviamente da parte viareggina. Comunque il Vela non ha del tutto demeritato anche se non si può fare a meno di segnalare la mancanza dei punti di Ghiselli e Bo solitamente ottimi realizzatori ma che oggi hanno contribuito con soli tre punti ciascuno. Troppo poco per un incontro così importante.

e.d.s.